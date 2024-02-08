О том, что на ВОТ Украины российские «власти» продолжают разворачивание милитаристических лагерей для маленьких украинцев, в частности, гауляйтеры сообщили о формировании на Запорожье клуба, открытие которого планируется на базе детского лагеря, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно, на территории Запорожской области должен появиться Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи под названием «Воин», который откроют на основе детского оздоровительного лагеря «Искра».

В данном так называемом «клубе», подростков станут обучать огневой и инженерной подготовке, то есть подготавливать к службе в армии Путина. Следует отметить, что весь процесс учебы контролируется инструкторами-оккупантами из РФ.

Также, помимо всего вышеописанного, для детей будут проводить лекции с промывкой мозгов касательно целей текущей войны, включая преподавание основ «русской истории».

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, с какой целью «власти» на ВОТ блокируют украинцам доступ к Google-сервисам.