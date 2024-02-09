О том, что протестующие поляки приняли решение о расширении забастовки, и уже сегодня начнут блокировать не только автодороги, но и поставки из Украины, осуществляемые посредством железнодорожного транспорта, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Государственной таможенной службы.

В соответствии с информацией, предоставленной польской стороной, местные аграрии стремятся с этой пятницы, 9-го февраля, начать идентичные акции протеста у пункта пропуска «Хрубешув — Владимир-Волынский» (ЖД-станция «Изов»), чтобы не дать перегружать украинские сельхозтовары с железнодорожного на автотранспорт, а также не допустить перемещения данной агропродукции на терминалы ЖД-станции «Хрубешув».

Впрочем, предполагается, что грузы с другими категориями товаров, все же продолжат транспортироваться без подобных ограничений.

Ранее мы писали о том, что Дуда жаловался на блокирование средств ЕС для Польши, назвав это «политической акцией».