О том, что цифровое и оборонное ведомства Украины начали проработку процедуры интеграции электронного военного билета, пишет «НБН», ссылаясь на заявление вице-премьера/главы Минцифры Михаила Федорова, размещенное Forbes Ukraine.

В соответствии со словами Федорова, тема внедрения вышеописанного э-билета все еще обсуждается и разрабатывается, и пока он не может ее полноценно «спойлерить». Впрочем, уже известно — подобный э-документ может быть доступен в «Дії», но «скорее всего, его не будет», поскольку идет подготовка такого проекта в отдельно взятом порядке.

Чиновник акцентировал:

Он будет не в «Дії». В «Дії» также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток в «Дії» не будет тоже.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Арахамия указал, какие нормы мобилизационного проекта закона являются «неприемлемыми».