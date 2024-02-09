О том, что на протяжении этой недели отмечено около 10 попыток оккупантов в осуществлении атак с применением отравляющих веществ на Таврическом направлении, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, в зоне, контролируемой ОСГВ «Таврия», путинская армия 8-го февраля совершила 6-ть сбросов с БПЛА боеприпасов, содержащих химическое вещество слезоточиво-удушающего действия «хлорпикрина», — речь идет об аэрозольных гранатах К-51.

Впрочем, вышеописанное применение запрещенного оружия «второй армией мира» не остановило защитников — за минувшие сутки, российские «освободители» потеряли 417 в «живой силе», а также 12 боевых бронемашин, 11 артиллерийских систем, 11 единиц авто- и спецтехники, не считая 2 складов с боеприпасами и 224 различных дронов.

Ранее мы писали о том, что в Авдеевской ГВА подтвердили — оккупанты заходят на окраины города.