О том, что недавний результативный удар украинской армии по «Бельбеку» на ВОТ Крыма, усугубил подрыв и так пониженного потенциала авиации государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Как стало известно, данной ракетной атакой на «Бельбек», также был уничтожен «бункер координационного центра радиолокационного контроля», что, как полагают аналитики военной разведки Британии, минимизирует способность РФ в координировании воздушной деятельности над Черноморским регионом.

Кроме того, успех операции Украины одновременно усилит зависимость ВКС РФ от и без того прореженного парка самолетов A-50, а также увеличит нагрузку на штат немногочисленных и «истощенных опытных специалистов», на которых возложено управления воздушными операциями оккупантов.

Также, Минобороны Великобритании обратило внимание на то, что военная доктрина РФ выделяет существенную роль наземным пунктам управления для координации воздушных сил, в особенности, — истребителей.

Таким образом, любые последующие аналогичные удары, нанесенные по критически важным узлам координации на Крымском полуострове, судя по всему, ужесточат такое давление, формируя «повышенную вероятность ошибки или просчета для российской авиации».

Ранее мы писали о том, что разведка Великобритании выдвигала версию взрыва на ракетном заводе под Ижевском 7-го февраля.