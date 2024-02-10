На какие недочеты в записях, внесенных до 2004-го года (до перехода на электронную регистрацию), следует обратить внимание потенциальным пенсионерам, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Фактов-ICTV».

При уходе на «заслуженный отдых», гражданину необходимо предоставить Пенсионному фонду Украины надлежащий пакет документов, который послужит основанием для назначения пособия по нетрудоспособности, и одной из таких «бумаг» является трудовая книжка, с внесенными в нее всеми данными касательно трудового стажа будущего пенсионера.

В частности, как при устройстве, так и при увольнении с работы в трудовой книжке должны заполнять нижеуказанные графы, уточняя:

ФИО сотрудника;

полное название предприятия;

подпись особы, оформляющей записи;

официальная печать компании.

При отсутствии указанных данных или допущении в них явных ошибок/исправлений, саму трудовую книжку могут признать недействительной. В частности, для определения всего стажа, отдел кадров обязан поставить две даты — приема и увольнения (одним цветом чернил).

Также, если ошибку все же допустили, просто зачеркнуть ее запрещается — запись должна быть расположена отдельно, с подписями ответственного лица и работника у надписи «Добавленной информации верить» и печатью предприятия.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики сообщали, куда идут средства, которые не поступили на «замороженные» карточки пенсионеров.