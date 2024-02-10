О том, по какой причине глава оборонного ведомства страны-агрессора Сергей Шойгу посетил командный пункт Западной группировки армии Путина на Лиманско-Купянском направлении, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Института изучения войны» (ISW).

Аналитики ISW провели аналогию — в октябре 2023-го года, Шойгу также выслушивал доклады подконтрольных офицеров, посещая командный пункт Восточной группировки войск на Донецком направлении, после того, как захватчики перешли к локализованной наступательной операции в районе города Авдеевка, которая, на данный момент, так и не закончилась успехом оккупантов.

Таким образом, недавний визит Шойгу указывает на то, что в Западной группировке российско-оккупационных войск несколько переоценили свой потенциал в нынешних наступательных попытках вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, поскольку активные действия «освободителей» в прошлом месяце не привели к каким-либо слишком значительным тактическим успехам в этом районе.

Кроме того, военные эксперты уверены — этот визит, судя по всему, свидетельствует о том, что российское военное командование обозначило наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная как приоритетные.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему Путин согласился на интервью с Такером Карлсоном.