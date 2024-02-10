О том, что в операционной зоне ОСГВ «Таврия», враги на данный момент сконцентрировали ключевые усилия на Авдеевском направлении, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале командующего этим соединением ВСУ бригадного генерала Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, замыслы «второй армии мира» довольно предсказуемы — вояки государства-террориста намереваются взять под контроль логистические пути снабжения наших подразделений на северном фланге. Впрочем, вопреки всем попыткам «освободителей», бойцы Сил Обороны по-прежнему дают «адекватный ответ» на любые действия врагов, одновременно усиливая рубежи блокирования, выставляя дополнительные огневые позиции и подтягивая свежие эффективные силы. Таким образом, необходимое обеспечение продолжает подвозиться регулярно.

Кроме того, суммарные потери путинской армии в течение прошедших суток составили: 361 человек личного состава, 2 танка, 1 боевая бронемашина, 1 артсистема, 9 единиц авто- и спецтехники, не считая 2 складов с боеприпасами, и «приземления» 145 дронов различных типов.

Ранее мы писали о том, что Барабаш подтверждал — оккупанты заходят на окраины Авдеевки.