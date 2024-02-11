О том, что по состоянию на этот выходной день, 11-е февраля, страна-агрессор удерживает группу из 14 кораблей в акватории Черного море, среди которых 4 боевых плавсредства являются носителями крылатых «Калибров», пишет «НБН», ссылаясь на подробные сведения, обнародованные в официальном Facebook-аккаунте Военно-морских сил (ВМС) нашей страны.

На данный момент, с учетом кораблей-ракетоносителей, в том числе и в водах Черного моря, суммарный залп из «Калибров» может достигать 32 ракет, поскольку, еще:

в Азовском море путинский флот располагает 1 кораблем без запаса крылатых ракет;

в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 2 русских военных корабля, среди которых 1 — носитель 8 крылатых ракет.

Фото — facebook.com/navy.mil.gov.ua

Ранее наш новостной портал информировал о том, что в ISW называли сроки, в которые ВСУ могут столкнуться с нехваткой ракет для ПВО.