Хокансон рассказал, что что Вашингтон не может продолжить поставки оружия Киеву, однако у него есть средства для продолжения обучения пилотов армии Украины на многоцелевых истребителях F-16.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на агентство The Associated Press.

Как сообщил генерал, подготовка пилотов ВСУ на западных боевых самолетах должна завершиться в этом году. Кроме того, Вашингтон может увеличить количество летчиков для обучения, однако для этого понадобится дополнительное финансирование.

Напомним, что пилотов ВСУ начали обучать на американских истребителях в октябре прошлого года. Готовят летчиков работе с F-16 на базе Нацгвардии США в Тусоне штата Аризона. Также пилотов армии Украины обучают в Дании, в этом процессе важную роль играет Великобритания.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили причины задержки передачи F-16 Украине.