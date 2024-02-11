О том, что с самого утра этого воскресенья, 11-го февраля, захватчики обстреливают Херсонскую область из различных систем вооружений, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы местной областной военной администрации Александра Прокудина.

Как стало известно, российские самолеты совершили удар по территории Бериславского района, попав двумя корректируемыми авиабомбами по гражданским объектам в селе Монастырское, ранив 43-летнего мужчину, в момент атаки находившегося в собственном дворе — пострадавший уже доставлен в больницу с проникающей травмой лица, где ему оказали помощь.

Кроме того, вследствие идентичного «прилета», угодившего рядом с домом, за медпомощью обратился 67-летний местный житель — у пострадавшего осколочные ранения головы, но от госпитализации он отказался.

Еще два аналогичных боеприпаса российские террористы сбросили на Качкаровку — информации о повреждениях и пострадавших пока нет.

Также, против местного мирного населения, «вторая армия мира» не прекращает применять FPV-дроны: в результате сброса взрывчатки с подобного беспилотника, в Золотой Балке загорелся дом, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Помимо всего вышеописанного, еще 6 атак беспилотниками зафиксировано по центру Берислава.

Ранее мы писали о том, что Силы Обороны Юга рассказывали, как защитникам удается удерживать позиции на левобережье Херсонщины.