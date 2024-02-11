О том, что в попытках овладеть несколькими квадратными километрами фактически разрушенной и обезлюдевшей Авдеевки, Москва потеряла состав почти целой механизированной дивизии танков — более 200 единиц, и эти цифры составляют 10 процентов от данного типа бронетехники, сейчас брошенной в бой против защитников Украины, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал издания Forbes.

В соответствии с информацией военных аналитиков, изучивших открытые источники, накануне распада СССР, 10-тысячная мотострелковая дивизия документально имела 220 танков, то есть с осени прошлого года по февраль этого года, в течение наступления на Авдеевку, 2-я и 41-я общевойсковые армии захватчиков утратили 214 танков, — дивизионный запас (основная масса — Т-72 и Т-80, включая несколько Т-90), тогда как ВСУ в городе и его окрестностях понесли потери в 18 танков.

Таким образом, основываясь на вышеуказанном, можно сделать вывод — соотношение потерь составляет коэффициент 12 к 1, что вряд ли можно оправдать лишь размещением ВСУ у Авдеевки недостаточного количества танков — в действительности, украинские подразделения развернули множество бронетехники, не исключая одни из лучших немецких Leopard-2A6, однако путинские войска «не обратили внимания» на минные заграждения, а также удары артиллерией, беспилотниками и ракетами.

Ранее мы писали о том, что Барабаш сообщал количество гражданских, которых не удалось эвакуировать из Авдеевки 8-го февраля.