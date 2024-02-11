О том, что, что Украина на текущем этапе в состоянии мобилизовать не более 230 000 мужчин, иначе столкнется с катастрофическими последствиями в экономической сфере, и это без учета и значительного дефицита госбюджета, пишет «НБН», ссылаясь на мнение экономиста и общественного деятеля Андрея Длигача, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

В первую очередь, экономист обоснованно полагает — процесс массовой мобилизации в Украине сейчас пока не представляется возможным, поскольку на это попросту не хватит ни средств, ни ресурсов.

В частности, согласно предварительным подсчетам, призыв в ВСУ более, чем 15 процентов мужчин, подпадающих под такую процедуру в рамках законодательства, спровоцирует экономическую катастрофу в Украине.

Кроме того, если мобилизовать большее количество людей, основная часть предприятий станет массово закрываться.

Ранее мы писали о том, что Арахамия перечислял «неприемлемые» положения законопроекта по мобилизации, которые отменят ко второму чтению.