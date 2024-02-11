О том, как у Байдена раскритиковали недавние угрожающие высказывания экс-президента США Трампа относительно союзников Вашингтона по Альянсу, пишет «НБН», ссылаясь на заявление пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтса, опубликованное в Bloomberg.

По словам Бейтса, подобное одобрение вторжений в государства ближайших союзников США со стороны кровавых режимов, является абсолютно ужасным и ненормальным, и тем самым ставит под угрозу нацбезопасность Соединенных Штатов, глобальную стабильность и экономику внутри страны.

Пресс-секретарь Белого Дома акцентировал:

Благодаря опытному руководству президента Джозефа Байдена НАТО сейчас — самая большая и важная организация, как [не наблюдалось] никогда.

Ранее мы писали о том, что Столтенберг рассказывал, к каким словам Трампа должны прислушаться лидеры Евросоюза.