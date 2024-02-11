О том, что перебои с предоставлением оборонной помощи странами Запада, могут вскоре вызвать серьезную недостачу боекомплектов для систем ПВО, стоящих на вооружении Украины, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Института изучения войны» (ISW).

Согласно данным аналитиков ISW, отталкивающихся от оценок американских функционеров, объемы запасов ракет ПВО у Украины, судя по всему, истощатся в марте текущего года. При этом, соответствующие оборонные структуры Украины заранее предупреждали партнеров, что уже заметна «критическая нехватка» боеприпасов для противовоздушной обороны, так как постоянные задержки с американской или европейской помощью вынуждают нашу страны приступить к накапливанию, а не интенсивному расходу данных средств.

Кроме того, оккупанты на постоянной основе оказывают давление на ограниченную систему ПВО, размещенную в тыловых районах Украины, осуществляя атаки ракетами и БПЛА, в сочетании с вооружением, поставленным РФ со стороны Ирана и КНДР.

Подобным образом Кремль стремится заставить украинскую армию активнее расходовать ракеты ПВО, одновременно принудив к передислокации противовоздушных систем подальше от передовой, чтобы позволить «освободителям» ближе, к теперешней линии соприкосновения в Украине или за ее пределами, применять боевые самолеты с большой бомбовой нагрузкой.

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали, сколько Москва платит Тегерану за дроны-камикадзе «Шахед».