О том, что среди «хороших русских» растут протестные настроения, в первую очередь, касающиеся собственных командиров, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

В соответствии с данными источников движения сопротивления, на территории Западного военного округа ВС РФ наблюдается динамика роста совершения насильственных действий со стороны командиров подразделений касательно своих подчиненных.

В частности, в Курской области фиксируется вынесение многочисленных приговоров гарнизонными военными судами по случаям массовых убийств военнослужащих — во время несения службы командиры подразделений, иногда попросту казнят свой личный состав: например, старшему прапорщику, в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, воплотившему в жизнь свои девиации, — расстрел строя подчиненных, дали 14 лет колонии строгого режима.

Следует отметить, что вышеуказанные инциденты случались не только на фоне взаимной неприязни, но и из-за того, что «освободители» перманентно находятся в состоянии не столько алкогольного, но и зачастую наркотического опьянения.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, каких сомнительных личностей набирают в элитное подразделение «Шторм-Гладиатор».