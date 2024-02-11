О том, что если в ближайшие дни МВФ не увидит выделения средств со стороны США, то усомнится в платежеспособности Киева, и заблокирует обещанную кредитную помощь из-за невозможности нашей страной обслуживать как нынешние, так и потенциальные долги, но существует некий «план Б» на подобный случай, пишет «НБН», ссылаясь на Bloomberg.

В частности, если финансовая помощь от США не будет предоставлена, Украина якобы не сможет рассчитаться по «старым» и вернуть новые долги, и МВФ «задумается» о перечислении обещанных средств, то, в соответствии с правительственным «планом Б», кредит станут обслуживать:

увеличив объемы реализации облигаций внутреннего государственного займа;

повысив ставки налогообложения граждан;

сократив практически всю социальную поддержку населения.

Ранее мы писали о том, что Арахамия спрогнозировал, на какой срок Украине хватит военных ресурсов без выделения помощи США.