О том, что, если использование армией Путина «Цирконов» подтвердится, последующие атаки с применением данного типа боеприпасов, судя по всему, станут значительным вызовом для сил и средств нашей ПВО, так как этот тип ракет отличается не только скорость, но и маневренностью, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Минобороны Великобритании.

По мнению военной разведки Британии, российско-оккупационные войска, похоже, все же применили «Циркон», намереваясь испытать свою обновленную систему вооружений в условиях реальных боевых действий, стремясь обеспечить гарантии дальнейшего эффективного использования, и продемонстрировать возможности «инновационного» боеприпаса.

Следует отметить, что «Цирконы», способные развивать скорость 9 Махов, и бить на расстояние до 1 000 километров, первоначально разрабатывались для российского флота, но отсутствие в акватории Черного моря кораблей, которые смогли бы совершить запуск этих ракет, вызвало множество вопросов, — вполне возможно, что для этих целей захватчики использовали наземный береговой комплекс «Бастион-П».

Ранее мы писали о том, что в британской разведке рассказывали, как ракетный удар ВСУ по «Бельбеку» отразился на воздушной активности РФ.