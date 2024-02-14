О том, что с четверга, 15-го февраля, у КПП «Ягодин-Дорогуск», украинцы намерены осуществить почти аналогичную акцию протеста, пишет «НБН», ссылаясь на заявление одного из руководителей общественной организации «Перевозчики западного региона» Виталия Коценко, размещенное «Суспільним».

По словам Коценко, начиная с 9 часов утра четверга, протестующие украинцы станут документировать факты, касающиеся объезда блокады со стороны польской границы, а также не впускать тех водителей из соседнего государства, которые проехали в нашу страну, игнорируя правила общей очереди.

Руководитель/общественник добавил, что все вышеописанные меры вызваны тем, что польские аграрии ежечасно пропускают лишь 1 грузовик, и то не с украинским, а со своим водителем.

Коценко подчеркнул — продолжительность акции украинских перевозчиков будет зависеть от обстановки со стороны границы Польши, при этом, проезд рейсовым автобусам на КПП «Ягодин» блокировать не собираются.

Ранее мы писали о том, как Туск комментировал блокирование пограничных КПП с Украиной польскими фермерами.