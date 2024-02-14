О том, что в Украина и Евросоюз станут вместе изготавливать не только артснаряды, но и инновационные типы военной техники, пишет «НБН», ссылаясь на заявление генсекретаря Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга, прозвучавшее на YouTube-канале NATONews.

По словам Столтенберга, страны-члены НАТО уже плотно работают с украинской «оборонкой». Впрочем, усилия всех союзников Альянса, включая государства ЕС, сейчас должны быть направлены на масштабное укрепление ВПК нашей страны.

В частности, так как украинцы показали «изобретательность и навыки» касательно производства больших объемов оружия или разработок нового вооружения, и, в значительной степени, сочетания неоднородных видов технологий.

Дело касается изготовления различных дронов, позволяющих наносить огромные потери силам оккупантов далеко за линией фронта, включая атаки на корабли РФ в Черном море, при этом, взаимное сотрудничество будет расширено не только в производстве снарядов калибра 155-мм, но и в новейших образцах вооружения.

Ранее мы писали о том, как Столтенберг оценивал продолжительность вероятного противостояния НАТО и РФ.