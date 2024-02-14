О том, что доминирующая часть моряков БДК «Цезарь Куников», затонувшего утром среду в водах Черного моря у берегов Алупки, судя по всему, не справились с последствиями украинской атаки, то есть погибли, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикер ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, озвученное для издания «New Voice».

По словам Юсова, вопреки тому, что конкретных цифр пока нет, основываясь на имеющихся данных, фактически весь российский экипаж — погиб.

Следует уточнить, что численность экипажа БДК «Цезарь Куников», в соответствии со штатной документацией противника, должна составлять не менее 87 человек.

Кроме того, спикер ГУР МОУ добавил: БДК затонул полностью, и каким-либо ремонтным работам уже не подлежит — после атаки украинских аквадронов, на борту сдетонировал груз боеприпасов.

Ранее мы писали о том, как в Кремле отреагировали на ликвидацию БДК «Цезарь Куников».