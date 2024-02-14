Представители росСМИ попросили пресс-секретаря президента прокомментировать очередную потерю корабля ЧФ РФ во временно захваченном Крыму – потопление БДК «Цезарь Куников» вблизи Алупки, информирует «НБН».

Как пишет пропагандистское агентство «РИА Новости», спикер Путина заявил, что он ничего не может сказать относительно уничтоженного корабля оккупантов.

По словам Пескова, все, что связано с так называемой «спецоперацией» — прерогатива оборонного ведомства. Представитель Кремля предложил псевдожурналистам ориентироваться на заявления МО РФ.

Напомним, российские СМИ рассказали, что мог перевозить большой десантный корабль «Цезарь Куников», по которому ночью бойцы ГУР МОУ нанесли удар морскими дронами.