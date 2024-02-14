О том, что в эту среду, 14-го февраля, правоохранители, расследующие закупки продуктов питания со стороны Минобороны, выявили подтверждения, касающиеся существования соответствующей схемы, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как стало известно, в процессе расследования уголовного производства, касающегося услуг по организации питания военнослужащих Министерством обороны, в период с февраля 2022-го года по июнь 2023-го года, группа детективов смогла подтвердить факты внедрения с систему коррупционных элементов, позволяющих существенно завышать стоимость на отдельные категории продуктов. В частности, данная схема открывала возможность недобросовестным поставщикам в получении сверхприбыли, то есть попросту наживе на нуждах армии во время полномасштабной войны.

В соответствии с информацией НАБУ, в результате использования ранней, недоработанной системы закупок Минобороны, поставщики прибегали к злоупотреблениям, формируя цены на ходовые продукты: яйца продавали в 3 раза дороже, а лосось или ягоды голубики, которые не входят в меню защитников, — по стоимости, в несколько раз ниже рыночной.

Ранее мы писали о том, что глава Минобороны Украины во время заседания «Рамштайн» озвучивал, в чем нуждаются ВСУ для совершения прорыва на фронте.