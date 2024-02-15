О том, что на данном этапе поставки в город Авдеевка на Донетчине, как и осуществление эвакуационных мероприятий гражданского населения, значительно затруднены, однако защитники нашей страны успели задействовать резервную «логистическую артерию», заранее подготовленную для такого сценария, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера ОСГВ «Таврия» Дмитрия Лыховия, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Лыховия, обстановка в Авдеевке по-прежнему — очень напряженная, но контролируемая: наши подразделения в городе постоянно маневрируют, иногда отходя на более выгодные позиции, а иногда — отбрасывая «вторую армию мира» с ранее захваченных участков.

Спикер ОСГВ «Таврия» добавил — путинская армия все еще стремится пройти западнее Авдеевского коксохима, однако на этом направлении «встречает достойное сопротивление».

Следует напомнить, что ранее в ОСГВ «Таврия» сообщали — в Авдеевке не собираются удерживать «груды камней и обгоревшего железа», поскольку командование ВСУ считает приоритетом сохранение жизней защитников.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказывали, сколько оккупантов сконцентрировала РФ в районе Авдеевки.