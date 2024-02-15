О том, что одной из уцелевших вражеских ракет был выведен из строя важный объект энергоструктуры во Львове, а также вследствие падения обломков российских боеприпасов возник пожар на площади, занимающей 150 квадратных метров, ликвидация которого заняла не менее 2-х часов, пишет «НБН», ссылаясь официальный Telegram-канал главы местной ОВА Максима Козицкого.

По словам Козицкого, электроподстанция полностью уничтожена попаданием российской ракеты, при этом, в офисные помещения, снабжающиеся от нее, сейчас обеспечиваются электроэнергией от генераторов. Также, согласно предварительным сведениям, погибших или пострадавших на указанном объекте — нет.

Впрочем, еще одна ракета угодила в землю на участке, расположенном между жилыми многоэтажными строениями, выбив взрывной волной окна в почти 30-ти домах на 5-ти улицах, и повредив несколько автомобилей, припаркованных рядом.

Кроме того, за медпомощью к специалистам успели обратиться 3-ри человека, проживающих в вышеописанных домах.

Ранее мы писали о том, как Гуменюк прокомментировала утреннюю ракетную атаку на Украину.