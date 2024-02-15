О том, что определенные категории пенсионеров Украины могли не ощутить на себе предыдущих индексаций выплат, но вскоре все изменится в лучшую сторону, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, произнесенное замглавой Министерства социальной политики Украины Дарьей Марчак в эфире национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Марчак, в 2023-м году правительство предприняло первую попытку устранить вышеописанный недостаток, повысив суммы пособий на 19 процентов практически всем пожилым гражданам, включая 3 млн пенсионеров, у которых были самые низкие выплаты, и такая тенденция будет продолжена в первом месяце весны 2024-го года.

Кроме того, поскольку в нормах украинского пенсионного законодательства есть недоработки, для их корректировки сейчас разрабатывается «дизайн проекта пенсионной системы». В частности, в Минсоцполитики намерены убрать разделение, при котором гражданам неоднородно увеличивали размер выплат из-за того, что одни пособия привязаны к прожиточному минимуму, а прочие — к минимальной зарплате.

Марчак акцентировала:

И мы очень внимательно следим, чтобы из-за недостатков законодательства, ни одна категория пенсионеров не осталась вне периметра индексации.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ напоминали украинцам в оккупации о видеоидентификации для получения пенсий.