О том, с какой целью оккупанты привозили на временно захваченную часть нашей страны студентов из республики Саха/Якутии (субъект Российской Федерации), пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно, в городе Докучаев на ВОТ Донетчины, россияне не так давно провели «актуальный» и весьма своеобразный «концерт дружбы с Якутией», для чего завезли целую делегацию из «Арктического государственного института культуры и искусств», территориально располагающегося в городе Якутск.

Кроме того, для формирования соответствующей отчетности перед кураторами из Кремля, захватчики фактически принудили местную молодежь принять участие в организации совместного концерта с «якутскими шаманами», на котором привычно прозвучали традиционные российские нарративы касательно «одного народа» и «освободительной войне» в Украине.

Ранее мы писали о том, зачем «власти» на ВОТ блокируют украинцам доступ к Google-сервисам.