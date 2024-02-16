О том, что Берлин намерен выделить Киеву еще один, относительно усиленный пакет военной помощи, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную канцлером Германии Олафом Шольцем в период проведения пресс-конференции с президентом нашей страны Владимиром Зеленским, и опубликованное «РБК-Украина».

По словам Шольца, прямо в этот день, Германия готовит новый пакет помощи, на сумму в 1,1 млрд евро, в который войдут 36 бронированных колесных гаубиц из промышленных запасов Бундесвера, 120 000 комплектов амуниции для ВСУ, 2 колесные зенитные самоходные установки Skynex, а также комплекты ракет для ЗРК IRIS-T.

Канцлер Германии добавил, что его государство на этот год предусмотрено оказание помощи Украине в объеме 1,7 млрд евро, а также зарезервировало 6 млрд евро на последующие годы, таким образом став вторыми среди стран-партнеров (после США).

Ранее мы писали о том, что Шольц заявлял — в Европе наибольшие расходы на оборону будут у Германии.