О том, что от десяти членов Палаты представителей США, предсказуемо являющихся членами Республиканской партии, выдвинут «компромиссный» вариант проекта закона о внешней помощи, в рамках которого Украина не сможет рассчитывать на несколько меньшую сумму финподдержки, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Punchbowl.

Как стало известно, положениями законопроекта от республиканцев, предусматривается финансирование лишь обороны, то есть конгрессмены-трамписты намереваются оставить Украину без прямых вливаний в бюджет.

В частности, речь идет о 47,69 млрд долларов на поддержку оборонной сферы Украины, включая 13,77 млрд долларов по инициативе USAI (заказы для американских производителей оружия).

Кроме того, инициаторы документа в очередной раз пытаются связать финансирование иных государств с вопросом миграционной политики и границ США с Мексикой.

Ранее мы писали о том, что Трамп заявлял — Байден «хочет отдать» Украину Путину.