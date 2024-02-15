На предвыборном мероприятии в Северном Чарльстоне в среду, 14 февраля, Трамп внезапно изменил свою риторику по войне в Украине. Скандальный политик заявил, что, если Байден останется на посту президента США, глава Кремля якобы получит все, что захочет, включая соседнее государство.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на американское издание The New York Times.

Экс-глава Белого дома заявил, что президент якобы намерен отдать Украину российскому диктатору. При этом журналисты NTY напомнили, что многие месяцы нынешний американский лидер призывал Конгресс и мировых лидеров предоставить больше военной помощи Киеву, а Трамп подрывал его усилия.

Также скандальный политик отметил, что после возвращения в Белый дом он «сделает больше» для защиты украинцев, чем его оппонент.

Напомним, Путин заявил, что для государства-террориста будет лучше, если Байден останется на посту президента США. Трамп назвал слова диктатора «большим комплиментом».