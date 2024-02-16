О том, что тарификацию жилищно-коммунальных услуг в нашей стране не станут корректировать, по крайней мере, пока не закончится отопительный сезон, поскольку пока еще действует мораторий, запрещающий увеличивать тарифы на «голубое топливо» и услуги теплоснабжения, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ («коммуналки») Андрея Геруса, прозвучавшее в эфире телемарафона «Єдині новини» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Геруса, прошлогодним летом Кабмин уже повышал тарифы на электроэнергию, что позволило аккумулировать достаточно средства для проведения ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры.

Впрочем, первый замглавы вышеуказанного комитета Рады Алексей Кучеренко полагает — тарификация электроэнергии, газа, теплоснабжения и воды состоит из нескольких компонентов, однако в целом, структура ценообразования привязана к стоимости различных видов топлива, и потому «нужно анализировать каждый тариф в отдельности».

Ранее мы писали о том, что эксперт прогнозировал, когда украинцам ожидать роста тарифов на все виды «коммуналки».