О том, что информация, касающаяся введения в приграничном районе Беларуси вышеописанного «режима», больше сходна с «привлечением внимания», а не реальной боевой операцией, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) полковника Андрея Демченко, опубликованное «Украинской правдой».

По словам Демченко, согласно имеющимся сведениям, в указанном районе РБ ожидалось проведение «очередных бесконечных учений», о которых в сопредельном государства, являющемся сателлитом РФ, заявляют уже на постоянной основе.

Впрочем, не исключается, что на этот раз, подобные «учения» самопровозглашенный президент Александр Лукашенко решил обозначить как «контртеррористический режим». При этом, какой-либо существенной активности по ту сторону границы в ГПСУ не фиксируют, одновременно продолжая укреплять наши рубежи и скрупулезно их оборонять, «чтобы не допустить никаких провокаций».

Ранее мы писали о том, как в ГПСУ отреагировали на сообщения СМИ о переброске техники Беларусью к границе с Украиной 8-го февраля.