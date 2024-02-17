О том, что в период с 18-е по 25-е февраля, на внутреннем валютном рынке Украины возможны колебания курса доллара/евро, которые могут как подорожать, так и подешеветь, пишет «НБН», ссылаясь на мнение главы казначейского департамента «Глобус-Банка» Тараса Лесового, опубликованное «Обозревателем».

По словам Лесового, валюта США может как вырасти до 39 гривны/единица, так и «просесть» до 37,8 гривны/единица, что связано с соотношением спроса и предложения в течение следующей недели. В частности, ожидаемые курсовые варьирования на наличном рынке, будут проходить в диапазоне от 37,8 до 39 гривен/доллар и от 41 до 43 гривны/евро, вследствие влияния нижеуказанных факторов:

сроков предоставления финансовой помощи от стран-партнеров Украины;

стабильности развития экономической сферы;

вмешательства в действующий поток экспорта/импорта (блокировка границ);

настроений в украинском социуме.

Ранее мы писали о том, что банкир выделил факторы, которые отразятся на стабильности гривны в феврале.