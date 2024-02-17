О том, что украинский бюджет может потерять не менее еще нескольких миллиардов гривен, если перекрытия въезда/выезда протестующими поляками продолжится до завершения этого зимнего месяца, пишет «НБН», ссылаясь на экономический прогноз, размещенный в Telegram-кагнале главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

По словам функционера, при сценарии, предусматривающем продолжения акции протеста польских фермеров, включающем блокировку пунктов пропуска у границ Украины до конца февраля, то украинский госбюджет понесет убытки в сумме 7,7 млрд гривен.

Гетманцев подчеркнул:

Соответственно таможня план на эту сумму недовыполнит. Для нас это очень ощутимо. Особенно в феврале.

Ранее наш новостной портал информировал, что Гетманцев сообщил, какой объем средств необходимо потратить Украине для мобилизации и обеспечения 500 000 военнообязанных.