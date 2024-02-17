О том, что несколько областей РФ в ночь на субботу, 17-е февраля, были атакованы десятками украинских ударных беспилотников, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации.

Как стало известно, сегодняшней ночью, якобы была пресечена попытка «киевского режима» в осуществлении «террористической атаки» с использованием 33-х дронов самолетного подтипа по объектам, расположенным на территории РФ.

В оборонном ведомстве государства-террориста добавили — дежурные средства ПВО, если верить россиянам, снова смогли перехватить и уничтожить все БПЛА, в небе над нижеуказанными областями:

над Белгородской — 4 дрона;

над Воронежской — 4 дрона;

над Курской — 1 дрон;

над Брянской — 18 дронов;

над Калужской — 6 дронов.

Ранее мы писали о том, что в Белгородской и Курской областях РФ ночью 17-го февраля прозвучали взрывы.