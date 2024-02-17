Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении губернатора Курской области Романа Старовойта, а также в ТГ-канале Astra.

Так, в сообщении говорится, что на территории Булгородской и Курской областей прогремели взрывы. Власти регионов сообщили о «ракетной опасности» и работе ПВО.

Дословно из заявления губернатора Курской области:

В Курской области работает противовоздушная оборона.

Кроме того, Старовойт добавил, что на территории Курской области сохраняется «режим ракетной опасности».

В свою очередь ТГ-канал Astra обнародовал видео, которое подписал следующим образом:

Взрывы прогремели в Курске и Белгороде.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Белгороде упала ракета С-300.