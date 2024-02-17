О том, как федеральный канцлер Германии Олаф Шольц оправдывался относительно отказа в оперативной поставке данных ракет Украине, пишет «НБН», ссылаясь на трансляцию «Мюнхенской конференции по безопасности», идущую на YouTube-канале DW.

Как стало известно, сразу после выступления Шольца, политику несколько раз задавали вопросы касательно причин, из-за которых Германия все еще не поставила Украине дальнобойные ракеты Taurus, на что немецкий канцлер ответил — его страна и «так тратит больше всего в Европе» (на обеспечение оружием Киева).

Также, на последовавшие уточнения о факторах, вызвавших вышеуказанное торможение, Шольц добавил:

Важно принимать правильные решения в правильный момент. И мы примем эти решения.

Таким образом, немецкий функционер снова не дал вразумительного ответа, и лишь намекнул — Германия готова снабжать Украину этими ракетами, но только «шаг за шагом», и вследствие «принятия правильных решений».

Ранее мы писали о том, что 16-го февраля Шольц пообещал направить в Украину новый пакет военной помощи.