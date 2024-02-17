О том, что по мнению украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин располагает только двумя возможностями в грядущем — оказаться на скамье подсудимых в Международном уголовном суде (МУС) Гааги или же быть ликвидированным кем-то из своей «свиты», пишет «НБН», ссылаясь на трансляцию «Мюнхенской конференции», ведущуюся YouTube-каналом DW.

По словам Зеленского, можно по-разному относиться к международным структурам, но ордер МУС на арест Путина, выписанный за похищение и насильственную депортацию детей с ВОТ Украины, наглядно демонстрирует, в каком месте должна закончиться карьера кремлевского тирана.

Президент Украины подчеркнул:

Он имеет только две опции впереди — быть на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников.

Зеленский добавил, что из-за продолжительной самоизоляции Путина и его совершенной безнаказанности, российский диктатор полностью деградировал, в частности, «он сейчас открыто оправдывает Гитлера, говоря, что тот не виноват во Второй мировой войне». Кроме того, Путин уже сделал геноцид людей стандартной практикой в своей внешней политике.

Ранее мы писали о том, как Зеленский прокомментировал отступление украинской армии из Авдеевки.