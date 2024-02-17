О том, что на данный момент некоторые категории украинцев получают гарантированные суммы пенсионных пособий — от 2 840 гривен, но вскоре все изменится в лучшую сторону, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Обозревателя».

Как стало известно, повышение, которое затронет пенсионеров, связано с гарантиями, вписанными в нормы действующего социального законодательства: украинцам, достигшим 65-ти лет, и выполнившим запросы ПФУ касательно объема страхового стажа (30-ть и 35-ть лет для женщин и мужчин соответственно), дается обоснованное право на пособие в размере не менее 40 процентов «минималки».

Сейчас «минималка» составляет 7 100 гривен, а размер пенсии украинцев, исполнивших вышеуказанные требования — от 2 840 гривен. Однако, с 1-го апреля минимальная зарплата подрастет до 8 000 гривен, «подтянув» сумму базового пособия по возрасту до 3 200 гривен.

Ранее мы писали о том, как вырастут суммы пенсий после проведения мартовской индексации выплат.