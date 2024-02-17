О том, что на текущем этапе следственных мероприятий, военное командование части полноценно способствует процессу выяснения всех обстоятельств, приведших к смерти мобилизованного с эпилепсией, призванного в ряды ВСУ из поселка Ширяево на Одесчине, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером ОК «Юг» Наталией Гуменюк в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, решение касательно мобилизации и призыва на воинскую службу, основывается на целом перечне медицинских документов. В частности, сейчас выявлена некоторая халатность, спровоцировавшая смерть военнослужащего:

непроведение тщательного медосмотра перед отправкой в армию;

низкокачественное оказание медпомощи особе на месте инцидента.

Спикер ОК «Юг» добавила, что военно-врачебные комиссии, работающие в подобных случаях, и определяющие пригодность военнообязанных к службе, формируются и выполняют свои функции на базе местных властей. То есть, после прохождения такой комиссию, погибший предоставил ТЦК/СП сомнительную документацию, в которую было внесено — «он здоров». Кроме того, в центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК/СП) отсутствуют специалисты, способные самостоятельно оценить уровень пригодности/здоровья гражданина.

Гуменюк акцентировала:

ВСУ не заинтересованы в том, чтобы на службе находились люди с ненадлежащим состоянием здоровья. Они будут неспособны выполнять боевую задачу. Ни один командир в этом не заинтересован.

Ранее мы писали о том, как Гуменюк прокомментировала ракетную атаку на Украину 15-го февраля.