О том, что Соединенные Штаты не прекращают присылать в Украину определенный объем военной помощи, вопреки отсутствию решения Конгресса относительно оказания дополнительной финансовой поддержки, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную пресс-службой Пентагона, и опубликованную в «Голосе Америки».

По словам представителя Министерства обороны США Джеффа Юргенсена, дело касается поставок артиллерийских снарядов, ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также отправки боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны и целом ряде прочего оборудования военного назначения.

В Пентагоне добавили, что инициативой USAI предусматривается заказ оборудования у местной частной «оборонки», и поскольку все средства для нее уже исчерпаны, то новых закупок не предвидится, то есть фактически сейчас в Украину отправляют остатки.

Ранее мы писали о том, как в Пентагоне оценивали масштаб материальных и финансовых потерь РФ из-за войны с Украиной.