О том, что в Министерстве обороны США подсчитали — в бою с защитниками Украины были убиты или ранены, как минимум, 315 000 «освободителей», но и это еще не все, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный «Радіо Свобода».

Помимо вышеописанного, государство-террорист, судя по всему, потратило не менее 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание и содержание российско-оккупационных войск в войне против Украины.

Кроме того, по мнению высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства, Кремль также утратил более 10 миллиардов долларов из-за аннулированных или отсроченных контрактов по продаже систем вооружений и боеприпасов.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что в Пентагоне объясняли Конгрессу, чем грозит провал голосования по поддержке Украины.