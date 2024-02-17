О том, какие важные уроки были извлечены из противостояния защитников нашего государства и российско-оккупационных войск у Авдеевки, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в официальном Facebook-аккаунте главы украинского оборонного ведомства Рустема Умерова.

По словам главы Министерства обороны Украины, среди сделанных выводов, можно выделить несколько наиболее значительных:

Украине необходимы современные системы противовоздушной обороны (ПВО), чтобы «вторая армия мира» не могла применять корректируемые авиационные бомбы (КАБы);

ВСУ требуются средства дальнего поражения целей, что даст возможность интенсивнее уничтожать вражеские склады с боеприпасами, истощив потенциал «освободителей»;

нужны поставки больших объемов артиллерийских снарядов;

следует активнее разворачивать фортификационные сооружения на важных участках фронта.

Умеров подчеркнул:

Решение беречь людей — правильное. Авдеевку — вернем.

Ранее мы писали о том, как Зеленский отреагировал на отступление ВСУ от Авдеевки.