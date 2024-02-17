О том, какие интересные причины спровоцировали снятие адмирала Виктор Соколов с поста главы Черноморского флота РФ, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный в Telegram-канале российского проекта «ВЧК-ОГПУ».

В частности, адмирал Виктор Соколов приказал команде БДК «Цезарь Куников» выйти из бухты Новороссийска ночью 12-го февраля, для того, чтобы корабль мог проследовать на ремонт в Севастополь.

Однако, вследствие значительной технической неисправности, экипаж «Цезарь Куников» не смог обеспечить самостоятельный ход, и потому корабль шел в сопровождении буксиров. При этом, командование осознавало высокую степень опасности встречи в море с украинскими надводными беспилотниками, в особенности, для плавсредства с техническими неисправностями, но Соколов все равно принял решение о медленной буксировке БДК. И, как уже известно, все завершилось ударами наших «Magura-V5», затопивших данное судно.

Кроме того, источник «ВЧК-ОГПУ» добавил — погибших вследствие атаки якобы не было, но группой российских моряков получены тяжелые ранения.

Ранее мы писали о том, что британская разведка сообщала, как уничтожение «Цезаря Куникова» отразится на логистике РФ.