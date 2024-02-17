О том, что Кремль решил использовать свой «уникальный» спецназ для осуществления «мясных штурмов» на Авдеевском направлении, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно, в результате безумных потерь пехотной составляющей путинской армии, ранее активно атакующей Авдеевку, оккупанты были вынуждены привлекать к так называемым «мясным штурмам» элитные подразделения Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

Впрочем, отправка в «мясорубку» подобных формирований, подготовленных по иной специфике, в частности, для выполнения нетипичных задач, спровоцировало фактическое нивелирование боевого потенциала таких «освободителей», а потом и «утилизацию» лучших подразделений ГРУ Генштаба ВС РФ: «грушники» были разбиты украинскими защитниками, встретившими врага на подготовленных позициях.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему оккупантам будет затруднительно штурмовать позиции защитников к западу от Авдеевки.