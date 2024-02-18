О том, что в течение некоторого периода после ликвидации вышеописанных самолетов ВКС РФ, «вторая армия мира» будет вынуждена взять паузу в применении тактической авиации, однако полностью не прекратит авиабомбардировок, так как ощущает превосходство в небе, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, помимо всего вышеуказанного, оккупанты постараются переместить рубежи запусков своей боевой авиации подальше от линии фронта, поскольку опасаются последующего поражения идентичных летательных аппаратов, но не откажутся от сброса корректируемых авиабомб, «потому, что они чувствуют преимущество в воздухе».

Спикер ОК «Юг» добавила, что подобные действия российско-оккупационных войск будут продолжаться до тех пор, пока ВСУ не получат обещанные партнерами истребители современных западных образцов.

Ранее мы писали о том, что сказал командующий Воздушными Силами ВСУ о сбивании этим утром очередного Су-34.