О том, что по словам министра иностранных дел КНР Ван И, заявившему главе украинского внешнеполитического ведомства Дмитрию Кулебе, на самом деле Пекин не продает Москве летальных типов вооружений для войны с Украиной, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радіо Свобода».

В соответствии с вышеуказанным заявлением Ван И, Китай якобы не намерен воспользоваться текущей ситуацией, то есть полностью отказывается от поставок какого-либо летального оружия как в «районы конфликта», так и «сторонам конфликта».

Кроме того, китайский дипломат твердо уверен, что вопреки тому, что его страна является нейтральной стороной в «украинском конфликте» (официальное китайское определение нынешней войны, которую РФ развязала против Украины), Пекин слишком часто критикуют за отказ категорично осудить подобные действия Москвы.

Ранее мы писали о том, что в НАПК сообщили о наличии американских, китайских и швейцарских деталей в черных дронах «Шахед».