О том, почему Копенгаген решил передать Киеву фактически все артиллерийские средства, имеющиеся в запасе ее армии, пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, прозвучавшее в период проведения «7-го Украинского ланча» в Мюнхене, и размещенное на YouTube-канале «Victor Pinchuk Foundation».

По словам Фредериксен, лидеры стран-членов ЕС, обосновывая задержки в отправке оружия Украине, зачастую указывают на существенные проблемы с производством боеприпасов или вооружения. Однако, Европа располагает большим объемом оружия, которое следует оперативно передать Украине прямо сейчас.

Датский премьер-министр подчеркнула, что ее страна передаст Украине не только всю свою артиллерию, но также подготовит к идентичной отправке некоторые запасы оружия, боеприпасов и систем ПВО, которые пока не используются.

Также, Фредериксен объяснила такие позитивные намерения, проведя аналогию с недавней пандемией COVID-19, когда и ЕС, и США, смогли экстренно разработать вакцину и произвести лекарство в достаточных количествах, что, согласно ее мнению, можно осуществить и с восполнением запасов или передачей оружия.

Ранее мы писали о том, как Шольц оправдывался за задержку поставок Taurus в Украину.