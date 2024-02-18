О том, что первая партия многоцелевых истребителей F-16 производства США окажется в небе над Украиной не ранее лета текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Foreign Policy.

По словам главы Министерства обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, он уверен, что с приходом июня 2024-го года, украинцы увидят указанные американские многофункциональные истребители в своем небе. Кроме того, вышеописанные временные рамки смог подтвердить один из неназванных европейских функционеров, присутствовавший на «Мюнхенской конференции по безопасности».

Также, журналисты издания подчеркнули — правительство Украины ожидает, что до завершения текущего финансового года в Соединенных Штатах (выпадает на сентябрь), курс обучения на F-16 закончат не менее 12 наших летчиков.

Ранее мы писали о том, что Буданов рассказывал — он надеется увидеть истребители F-16 в небе над Украиной уже этой весной.