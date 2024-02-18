О том, что вследствие непрекращающейся войны, госбюджет Украины ощущает значительную нехватку средств, и выплаты социальной помощи могут быть сокращены после введения нового механизма поддержки граждан, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную главой парламентского комитета по вопросам экономического развития, членом фракции «Слуга народа» Дмитрием Наталухой в интервью для «Укринформа».

По словам Наталухи, нынешняя система поддержки основывается на подходе 80-90-х годов прошлого века, то есть является устаревшим «советским наследием», внесенным в «Конституцию», в которой указано, что Украина — социальное государство, предоставляющее расширенные соцгарантии населению.

Однако, нардеп полагает — объем вышеуказанных социальных услуг (видимо, речь идет о пенсиях и субсидиях) правительство должно существенно уменьшить, пересмотрев действующий алгоритм соцвыплат, и создав другую, «более сбалансированную систему, которая учтет новые реалии».

Ранее мы писали о том, как вырастет размер пенсий после мартовской индексации.